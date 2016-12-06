Регламентний комітет направив Парубію подання на Новинського, аби він вирішив його подальшу долю

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету.

Перший заступник голови комітету Павло Пинзеник, зачитуючи підтримане рішення комітету, зазначив, що подання було ініційоване та подане належним чином.

Водночас щодо обґрунтованості та вмотивованості подання він зауважив, що на попередньому засіданні з цього питання комітет запитав у ГПУ додаткові матеріали у справі, але ГПУ не дала необхідну комітету інформацію в повному обсязі. Тому комітет немає достатньо підстав вважати це подання обґрунтованим і вмотивованим.

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Щодо законності зібраних доказів, йдеться в рішенні комітету, він не одержав достатніх відомостей про вчинення Новинським відповідного правопорушення.

Так, депутати підтримали пропозицію про направлення Парубію подання. Пинзеник зазначив, що вже підписує його, а далі Парубій має вирішити направити його до ГПУ на доопрацювання, або ж винести на голосування депутатів. Депутат додав, що наскільки йому відомо, відбудеться саме другий варіант.