Пентагон закликав Україну зберегти імпульс оборонних реформ, нагадавши про свої вкладення з 2014 року

Зокрема Уорк заявив, що проект оборонного бюджету на 2017 фінансовий рік, який був схвалений Палатою представників, є сигналом того, що співпраця у галузі безпеки між країнами продовжиться, передає "112 Україна" з посиланням на Пентагон.

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"Україні потрібно зберегти імпульс оборонних реформ, що допоможе їй краще забезпечити власну безпеку і зробити оборонне виробництво більш ефективним і дієвим", - цитує оборонне відомство США висловлювання Боба Уорка.

У Пентагоні зазначили, що з 2014 року США вклали понад 600 млн дол. в Україну, включаючи тренінгові програми, обладнання, консультаційні послуги із просування та імплементації оборонної реформи.

Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що скорочення фінансування не буде. "Мої зустрічі в Пентагоні і Конгресі говорять про збільшення в порівнянні з 2016 роком фінансування на військове співробітництво з Україною як мінімум на 50 млн дол США – до 350 млн дол. Це рішення проголосовано Палатою представників і має бути підтримана Сенатом", - написала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції на сторінці в Facebook.

Повідомляється, що на зустрічі також обговорювалися Мінські угоди.

Нагадаємо, Конгрес США має намір збільшити військову допомогу Україні до 350 млн дол. у 2017 році.