Україна в лютому головуватиме у Радбезі ООН

Про це повідомляється у російськомовному аккаунті ООН у Twitter.

Читайте такожЄльченко: Кремль використовує на Донбасі ті ж самі методи, що і в Сирії

"У лютому 2017 року посол України при ООН Володимир Єльченко займе крісло Голови Ради Безпеки ООН", - йдеться у повідомленні.

В феврале 2017 года посол Украины при ООН Владимир Ельченко займет кресло Председателя Совета Безопасности ООН pic.twitter.com/ZHMngUxrP3 — ООН (@UnitedNationsRU) December 6, 2016

Як відомо, Україну обрали непостійним членом Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй на 2016-2017 роки у жовтні 2015, "за" проголосувало 177 країн.

Довідка УНІАН. До Ради Безпеки входять 15 країн. Постійними членами організації є лише п'ять із них, які відіграли ключову роль у створенні ООН: Велика Британія, Китай, Росія (як правонаступниця СРСР), США та Франція. Вони також мають право вето під час голосування. Решта десять місць щорічно оновлюються наполовину.

Вибори непостійних членів відбуваються щоосені на Генеральній асамблеї ООН. Країна має заручитися підтримкою двох третин держав-членів ООН із 193-х, спочатку пройшовши процедуру затвердження у своїх регіональних групах: азійсько-тихоокеанській, африканській, східноєвропейській, латиноамериканській і групі західноєвропейських та інших держав.

Востаннє Україна була непостійним членом Радбезу близько 15 років тому. На сьогодні членами ООН є 193 країни.