Україна в лютому головуватиме у Радбезі ООН

07:42, 07 грудня 2016
Політика
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Головою Ради безпеки ООН стане посол України Володимир Єльченко.

ukraineun.org

Про це повідомляється у російськомовному аккаунті ООН у Twitter.

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"У лютому 2017 року посол України при ООН Володимир Єльченко займе крісло Голови Ради Безпеки ООН", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Україну обрали непостійним членом Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй на 2016-2017 роки у жовтні 2015, "за" проголосувало 177 країн.

Довідка УНІАН. До Ради Безпеки входять 15 країн. Постійними членами організації є лише п'ять із них, які відіграли ключову роль у створенні ООН: Велика Британія, Китай, Росія (як правонаступниця СРСР), США та Франція. Вони також мають право вето під час голосування. Решта десять місць щорічно оновлюються наполовину.

Вибори непостійних членів відбуваються щоосені на Генеральній асамблеї ООН. Країна має заручитися підтримкою двох третин держав-членів ООН із 193-х, спочатку пройшовши процедуру затвердження у своїх регіональних групах: азійсько-тихоокеанській, африканській, східноєвропейській, латиноамериканській і групі західноєвропейських та інших держав.

Востаннє Україна була непостійним членом Радбезу близько 15 років тому. На сьогодні членами ООН є 193 країни.

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