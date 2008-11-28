Україна пропонує ЄС скасувати плату за візи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ по завершенню засідання спільного комітету з виконання угоди між Україною та ЄС про спрощення візового режиму.

«Ми запропонували скасувати плату за візи», - сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2007 року Україна та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму, яка набула чинності з 1 січня 2008 року. На сьогодні плата за візи для українських громадян становить 35 євро крім пільгових категорій, які не сплачують плату за візу і до яких зокрема належать високопосадовці, журналісти, студенти та пенсіонери.