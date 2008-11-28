У Тимошенко ні за що не хочуть відмовлятися від порад за 300 млн.

Уряд України на сьогодні обговорює деталі контракту з компанією Black Stone Group Internationalпро залучення її як фінансового радника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ.

“Деталі контракту обговорюються, і як тільки це буде остаточно затверджено, про це буде повідомлено», - сказав Г.НЕМИРЯ, підкресливши, що також буде оприлюднена інформація, за якими критеріями була відібрана саме ця компанія.

Він підкреслив, що практика залучення як радників відомих і авторитетних світових компаній широко використовується іншими країнами, і Україна в цьому випадку не є винятком.

“Ви, напевно, знаєте, що подібні кроки були зроблені й урядами інших країн, які вели і ведуть переговори з МВФ», - підкреслив Г.НЕМИРЯ.

За його словами, компанія Black Stone Group International достатньо широко відома в світі, і не має конфліктів і інтересів в Україні. «Безумовно, її залучення сприятиме прозорості імплементації програми (з використання кредиту МВФ - УНІАН)», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Нагадаємо, 19 листопада перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що уряд залучає дві іноземні компанії як фінансових радників.

Уряд схвалив проект договору між Кабінетом міністрів України і компанією Black Stone Group International, яка визначена фінансовим радником уряду.

Крім того, як фінансовий радник залучатиметься компанія Credit Swiss для врегулювання питань, пов`язаних із кредитуванням «Укравтодору».

Як повідомлялося раніше, то вартість консультативних послуг Black Stone Group International за 24 місяці може досягти 30 мільйонів євро, тобто в нинішніх цінах майже 300 мільйонів гривень. Причому, використовувати ці консультації уряд може тільки в закритому режимі і виключно в питаннях витрачання кредиту МВФ. Наприклад, з проблем "врегулювання кризи" Black Stone Group International консультувати уряд Тимошенко не збирається.