За поради, як витратити кредит МВФ, Тимошенко віддасть 300 мільйонів

Уряд Юлії Тимошенко вирішив покликати на допомогу американську інвестиційну компанію Blackstone Group. За офіційною версією, вони мають порадити, як правильно витратити гроші, отримані Україною від Міжнародного валютного фонду, пише Українська правда.

Водночас видання зауважує, що на сайті Кабміну не було оприлюднено тексту розпорядження про залучення Blackstone у якості консультанта, хоча вже минуло вісім днів з моменту його ухвалення. Зауважимо, що вибір компанії Blackstone було зроблено без тендеру, а її послуги коштуватимуть чималих грошей платникам податків.

"Українській правді" вдалося знайти текст документу, який визначатиме параметри співпраці Тимошенко та Blackstone. Це – лист Blackstone до віце-прем’єра Григорія Немирі, який одночасно є угодою про співпрацю. В кінці документу стоїть графа "прийнято та погоджено" та місце для автографа представника українського уряду.

Як випливає з документа, винагороду за свої поради Blackstone отримуватиме трьома траншами: "гонорар" у розмірі 3 500 000 євро, що сплачуватиметься після виконання цього договору, "місячна платня" в розмірі 1 000 000 євро, що сплачуватиметься урядом України щомісяця з дати набирання чинності угоди, та відшкодування всіх кишенькових витрат, включаючи поїздки та помешкання для консультантів, послуги професійних охоронців (?) для членів команди, послуги з публікації та зв’язку, харчування тощо.

Якщо врахувати, що компанія залучається для консультацій щодо дворічного кредиту МВФ (тож термін дії угоди очевидно слід робити аналогічним), то вартість послуг протягом 24 місяці може сягнути 30 мільйонів євро, тобто в нинішніх цінах майже 300 мільйонів гривень.

Натомість уряд отримує послуги Blackstone, які можна використовувати “виключно для надання консультацій щодо кредиту МВФ, і не використовуються для забезпечення "врегулювання кризи". Усі надані консультації призначені для використання виключно урядом України в закритому режимі.

А уряд, в свою чергу, аби забезпечити інформаційну обізнаність консультантів “надасть Blackstone таку інформацію, яку Blackstone вважає необхідною для виконання свого завдання”. Зауважимо, жодних обмежень, скажімо, щодо державних таємниць у цьому пункті не передбачено.

Цікава деталь: питання про залучення Blackstone в якості фінансового радника було внесено на засідання уряду Григорієм Немирею "з голосу". Це значить, що воно попередньо не опрацьовувалося на урядовому комітеті.

Також цікаво, що питання про залучення Blackstone уряд України розглянув незабаром після секретних переговорів Юлії Тимошенко та Джорджа Сороса. Й окрім Тимошенко та Сороса на цій зустрічі була присутня лише одна людина – Григорій Немиря.

Довідка: за офіційною інформацією, Blackstone Group була заснована в 1985 році Пітером Петерсеном та Стефаном Шварцманом. Станом на вересень 2008 в управлінні Blackstone перебували активи на 116,3 мільярди доларів. Фінансовий оглядач Бі-Бі-Сі Роберт Пестон називає Blackstone "супер-елітою" серед інвесткомпаній, які діють в сегменті "private equity". Британський журналіст також ставить засновника Blackstone Стефана Шварцмана на один рівень з Джорджем Соросом. А за даними сайту "Аmerican Сhronicle", Сорос є власником частки в компанії Blackstone.