Ющенко очолив НСНУ

Президента України Віктора ЮЩЕНКА обрано головою партії «Народний Союз Наша Україна».

Це кореспонденту УНІАН підтвердили кілька делегатів з’їзду партії, які побажали залишитись неназваними.

Співрозмовники агентства повідомили, що кандидатуру В.ЮЩЕНКА вніс на голосування попередній лідер партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО, який склав свої повноваження на початку з’їзду.

Вони також не виключали, що склад Ради НСНУ будуть обирати в ході наступного етапу з’їзду партії.

Як відомо, до цього В.ЮЩЕНКО був почесним головою НСНУ.