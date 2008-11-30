У Росії відповіли на газові аргументи України: а кому тепер легко?

Перебої в Україні з обміном гривні на долари - не привід для відстрочки виплати боргу «Газпрому» за поставлений газ. Про це заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ в ефірі програми «Вести» телеканалу "Росія".

Так він прокоментував сьогоднішню заяву глави правління НАК «Нафтогазу України» Олега ДУБИНИ щодо проблем, які виникли в української сторони з переведенням наявних коштів в гривнях в долари для виплат «Газпрому» поточної заборгованості за поставки російського газу.

«А кому тепер легко?» - підкреслив С.КУПРІЯНОВ, нагадавши, що «Газпром» направив до Києва пропозицію зробити передоплату за транзит російського газу наступного року. Ці кошти, пояснив С.КУПРІЯНОВ, зрозуміло, обчислюються в доларах.

За його словами, «Газпром» вже одержав першу частину українського боргу за поставки газу, якщо у понеділок Україна погасить заборгованість за вересень і частину жовтня, у вівторок почнуться переговори з нею про подальшу співпрацю.

«Перші платежі ми вже бачимо, поки це не вся сума, про яку ми домовлялися. Ми розраховуємо, що 1 грудня, як було домовлено, ми одержимо борги за вересень, одержимо частину жовтня, і другого числа ми зможемо почати переговори про подальшу співпрацю», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

У випадку, якщо Україна погасить до 1 січня 2009 року заборгованість в повному об`ємі, "Газпром" зможе "перейти на прямі довгострокові контракти з "Нафтогазом України", і ми на це розраховуємо", повідомив офіційний представник «Газпрому».

"Треба зазначити, що «Газпром» пропонує українським колегам допомогу: ми готові зробити передоплату за транзит газу через територію України за майбутній період, це могло б бути істотною підмогою в погашенні боргу", - заявив С.КУПРІЯНОВ.

Проте, газовий монополіст як і раніше не збирається знижувати ціну спеціально для українських сусідів.

"До тих пір, поки не буде погашена заборгованість, єдина ціна за газ, про яку ми можемо говорити, - це ціна, що відповідає європейській - близько 400 доларів. Ми вбачаємо своє завдання в тому, щоб всі проблемні питання з українськими колегами врегулювати до Нового року", - підкреслив С.КУПРІЯНОВ.