МЗС не розуміє, чому оператор зупинив SMS-вікторину про НАТО
З «не до кінця відомих МЗС причин»...
SMS-вікторину про НАТО призупинено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.
«Акцію призупинено з цим оператором. Ми ведемо активні переговори з проведення цієї акції з іншим оператором», - сказав він.
За словами В.КИРИЛИЧА, SMS-вікторина призупинена з «не до кінця відомих МЗС причин», а оператор посилається на певні неузгодженості технічного характеру.
В.КИРИЛИЧ також наголосив, що акцію призупинено не з вини МЗС України.
«Жодного елементу у змісті цієї акції з точки зору викладення питань, точки зору формулювань і змістовної наповненості не було політичного», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН , минулого тижня в Україні стартувала SMS-вікторина про НАТО. Технічним партнером заходу виступив оператор мобільного зв’язку “Українські радіосистеми” (“Білайн”).
Переможці вікторини здійснять дводенну поїздку до Брюсселя.