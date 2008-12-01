МЗС не розуміє, чому оператор зупинив SMS-вікторину про НАТО

SMS-вікторину про НАТО призупинено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

«Акцію призупинено з цим оператором. Ми ведемо активні переговори з проведення цієї акції з іншим оператором», - сказав він.

За словами В.КИРИЛИЧА, SMS-вікторина призупинена з «не до кінця відомих МЗС причин», а оператор посилається на певні неузгодженості технічного характеру.

В.КИРИЛИЧ також наголосив, що акцію призупинено не з вини МЗС України.

«Жодного елементу у змісті цієї акції з точки зору викладення питань, точки зору формулювань і змістовної наповненості не було політичного», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН , минулого тижня в Україні стартувала SMS-вікторина про НАТО. Технічним партнером заходу виступив оператор мобільного зв’язку “Українські радіосистеми” (“Білайн”).

Переможці вікторини здійснять дводенну поїздку до Брюсселя.