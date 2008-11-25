Вікторина про НАТО: чи впораються українці?

08:04, 25 листопада 2008
Суспільство
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Стати переможцем акції просто

В Україні стартує СМС-вікторина про НАТО. Упродовж двох тижнів за допомогою мобільного телефону можна  перевірити свої знання про Північноатлантичний альянс.

Проведення вікторини ініціювало Міністерство закордонних справ України разом з Центром інформації та документації НАТО в Україні, розповів речник МЗС Василь Кирилич. Проводитиме вікторину один з операторів мобільного зв’язку. Стати переможцем акції дуже просто, стверджує представник МЗС. Кирилич:

«Можна протягом двох тижнів відповісти на 15 запитань. А вони дуже легкі, майже хрестоматійні: про історію НАТО, про сучасність альянсу».

Найкращі знавці Північноатлантичного альянсу матимуть змогу відвідати штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Щоправда, більшість українців не цікавляться НАТО. За даними Центру ім. Разумкова майже 47% населення України  мало що знає про альянс.

Німецька хвиля

 

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