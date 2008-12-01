Люди Луценка хочуть почути, які виправдання Оніщук знайде для Ющенка

У “Народній самообороні” вважають, що Конституційний Суд має сказати своє слово з приводу обрання Президента Віктора ЮЩЕНКА головою політичної партії «Народний Союз Наша Україна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», про це заявив член депутатської групи «Народна самооборона» Юрій ГРИМЧАК.

Як підкреслив депутат, Президент не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об’єднаннях громадян. А партія, згідно з Законом про партії, якраз і є таким добровільним об’єднанням громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, зазначив він.

Політик додав, що при технічному головуванні Президентом партією «Наша Україна» на це ніхто не звертав уваги. «Оскільки тепер де-юре з боку Президента України відбувається пряме порушення Конституції, мають з’явитися офіційні коментарі», - зазначив Ю.ГРИМЧАК.

«Хотілося б почути, - зауважив політик, - коментар від міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, який завжди знаходив варіанти для виправдання дій Президента ЮЩЕНКА. До того ж, зміну керівництва партії необхідно реєструвати в Міністерстві юстиції».

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Президента України В.ЮЩЕНКА одностайно обрано головою партії «Народний Союз Наша Україна». Як повідомляє офіційний сайт “Нашої України”, з такою пропозицією на з’їзді НСНУ виступив екс-голова партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

До цього В.ЮЩЕНКО був почесним головою «Нашої України».

Прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА 29 листопада наглосила, що рішення з`їзду “Народного Союзу Наша Україна» є визнанням Президента України В.ЮЩЕНКА політичним лідером цієї партії. За її словами, очікується, що у зв`язку із цим рішенням будуть внесені зміни до статуту партії на другому етапі з`їзду цієї політичної сили, де мають бути сформовані керівні органи НСНУ. І.ВАННИКОВА також наголосила, що рішення з`їзду щодо змін у складі керівних органів партії потребує реєстрації у Міністерстві юстиції України.