В ГПУ заявляють, що досі не мають офіційної інформації про місце перебування Януковича

Про це заявив прокурор Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексій Донський сьогодні в коментарі телеканалу “112”.

“Янукович прибув (на допит) до Ростовського суду, але це ще не означає, що він знаходиться в Росії. До цього часу у нас немає офіційного підтвердження місця його постійного перебування... І ми змушені будемо знову звертатися до Генеральної прокуратури Російської Федерації щодо місця перебування Януковича”, - сказав Донський.

Читайте такожАдвокат Януковича розповів, за яких обставин екс-президент повернеться до України

У свою чергу адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що Генпрокуратурі “ще півроку тому було повідомлено про адрес будинку (де живе Янукович), договір оренди тощо”.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв‘язку з Ростовським обласним судом відбувся допит екс-президента України Віктора Януковича як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.