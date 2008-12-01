Новообраний мер Мукачевого просить вважати його «єдиноцентристом»

Новообраний мер міста Мукачеве Закарпатської області Золтан ЛЕНД`ЄЛ вступив до партії “Єдиний Центр”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Я прийняв сьогодні рішення вступити до “Єдиного Центру”. Вважайте, що від сьогодні я - єдиноцентрист», - заявив новообраний міський голова Мукачева.

Свій вибір партійної приналежності новообраний голова пояснив тим, що, «крім “Єдиного Центру”, про підтримку моєї кандидатури заявили і низка інших політичних партій, громадських організацій. Однак “Єдиний Центр” - найбільш потужна політична сила, яка знає, як вирішити головні проблеми держави. Крім того, я підтримую всі програмні та ідеологічні засади цієї політичної сили - це додаткове обґрунтування мого рішення».

З.ЛЕНД`ЄЛ зауважив, що «головні завдання на посаді міського голови – регулювати ситуацію в місті, бути елементом злагоди над політичними баталіями, міжконфесійними суперечками, хоч, на щастя, у нас таких проблем поки немає, навіть з огляду на багатонаціональність краю, а також вирішення нагальних проблем городян».

Прес-служба партії нагадує, що на виборах мера Мукачева 30 листопада 2008 року переміг З.ЛЕНД`ЄЛ, котрий досі виконував обов’язки міського голови. Результати свідчать, що за нього проголосували 67% мешканців Мукачева. Усього на посаду міського голови претендували 9 кандидатів. Представник Партії регіонів Василь ШВАРДАК набрав 11,9%, соціаліст Сергій ІЛЬТЬО - 4,80%, представниця БЮТ Ольга ФЕНЧАК – 2,5%.

За даними міської територіальної виборчої комісії, у голосуванні взяли участь 27% жителів міста. Серйозних порушень під час виборів виявлено не було.

Дострокові вибори були оголошені через те, що попередній мер Мукачева Василь ПЕТЬОВКА склав свої повноваження після обрання його народним депутатом України.