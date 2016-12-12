"Коли мені буде що сказати, ви почуєте": Савченко не коментує ймовірну зустріч із бойовиками у Мінську

У розмові з журналістами вона послалася на зайнятість, пише Українська правда.

Коли депутат підняла слухавку і почула, що це журналісти, вона сказала: "Перепрошую, я не маю часу зараз говорити".

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Після цього кореспондент намагався додзвонитися на номер сестри Надії Савченко – Віри, однак слухавку підняла народний депутат і сказала: "Говорити не має часу ніхто".

Після цього журналісти написали Савченко смс-повідомлення з проханням про коментар, тому що її позиції стосовно скандалу немає, запропонувавши зателефонувати, коли їй буде зручно.

"Коли мені буде що сказати, ви почуєте", – написала депутат.

Нагадаємо, за даними ряду ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким.