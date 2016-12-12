Кремль про можливий обмін українських в'язнів: "певні прізвища фігурують на порядку денному"

13:46, 12 грудня 2016
Політика
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У Кремлі заявили, що на порядку денному «фігурує» обмін громадян України, які відбувають покарання в Росії.

В Україні заговорили про введення візового режиму з РФ / REUTERS

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи стоїть на порядку денному обмін громадян України, які перебувають у російських в'язницях.

«Порушувалася ця тема неодноразово під час контактів і по лінії робочих груп, в тому числі коротко вона порушувалася українською стороною на берлінській зустрічі «нормандської четвірки». Певні прізвища, так, фігурують на порядку денному», - сказав Пєсков.

Він заявив, що вони не всі можуть бути зараховані до якоїсь з категорій.

«У будь-якому випадку це все люди, які засуджені і відбувають покарання за рішенням російського суду, але, як правильно зауважив міністр закордонних справ, юридичні процедури на випадок прийняття якогось рішення існують», - сказав Пєсков.

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На уточнююче запитання УНІАН, чи міг би він назвати, які саме українці обговорюються для обміну, Пєсков сказав: «Ні, не міг би».

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про наявність юридичних можливостей для обміну українців, незаконно утримуваних у РФ.

«Що стосується українців, які затримані в РФ, то, напевно, є юридичні можливості, які вже використовувалися, коли відбувся обмін за участю Надії Савченко», - сказав Лавров, відповідаючи на запитання про звільнення Олега Сенцова, Романа Сущенка, Миколи Карпюка та інших.

За словами Лаврова, все залежить від того, «як юридичні процедури» будуть застосовуватися кожною зі сторін.

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Теги: #Кремль#полонені#Пєсков