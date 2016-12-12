У "Батьківщині" відхрестилися від Савченко, засудили її переговори з ватажками "Д/ЛНР"

Про це йдеться у заяві «Батьківщини», переданій агентству УНІАН.

«Надія Савченко нещодавно заявила про свою участь у новому політичному проекті. Вона не координує свої дії з фракцією та партією «Батьківщина», – сказано в заяві.

Також у «Батьківщині» назвали неприпустимими переговори з терористами та їхніми ватажками, коментуючи інформацію про таємну зустріч Савченко з ватажками терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР», поширену у ЗМІ з посиланням на джерела.

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«І партія в цілому, і фракція «Батьківщина» у Верховній Раді від самого початку російської агресії проти України послідовно відстоює позицію, що переговори з терористами проводити не можна. Ця позиція нашої політичної сили зафіксована у численних заявах та виступах», – наголосили в «Батьківщині».

Як повідомляли деякі ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Савченко не попереджала СБУ про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків.