Ющенко: економічних причин для глибокої девальвації гривні не існує

«Жодних економічних торговельних платіжних і фінансових проблем для глибокої девальвації гривні не існує», - сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні в інтерв`ю журналістам після ознайомлення з роботою ВАТ «Луцький автомобільний завод».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава держави констатував, що фінансово-економічна криза в державі існує - відтак очевидно, що 2009 рік в Україні, як і в усьому світі, буде непростим. «Відрегулювати кризу, яка торкнулася конкретного підприємства, згорнула його ринок, привела до скорочення робочого часу - це проблема, з якою за один тиждень чи місяць не впоратися», - сказав він, як приклад назвавши металургійний сектор України.

Серед кроків, які має невідкладно вжити влада для зміни ситуації на краще, В.ЮЩЕНКО назвав введення преференцій для виробника (в тому числі податкового характеру), наведення порядку в темі відшкодуванні ПДВ.

Глава держави також висловив переконання, що пакет антикризових заходів, прийнятий нещодавно у парламенті, має бути розширений. Він окремо наголосив, що в умовах кризи неприпустимим є зволікання з прийняттям Держбюджету-2009. Президент закликав уряд відмовитися від популізму в своїх діях - адже саме необґрунтовані кроки у соціальній сфері стали однією з причин зростання інфляції в країні. «23% інфляції - це великий докір моделі управління, яку формував уряд», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Коментуючи ситуацію зі зростанням попиту на валютному ринку, Президент підкреслив, що в даному випадку найбільше спрацював психологічний фактор, а значна частина цього попиту є спекулятивною. «Я глибоко переконаний: курс, досягнутий сьогодні, - останній, з якого можна почати атаку щодо спекулятивних операцій, що сформувалися на валютному ринку за останні кілька днів», - сказав він. Глава держави закликав НБУ, Міністерства фінансів та економіки до щоденної ефективної комунікації з суспільством з цього питання. Дотепер, констатував Президент, «влада, НБУ не справляються з психологічним фактором».

«Маючи на увазі, що в нас немає економічних підстав акцептувати таку девальвацію, я закликаю НБУ, Мінфін, Мінекономіки, не зволікаючи, зайняти позицію, яка б дала змогу зафіксувати чітку курсову позицію і відкинути ті панічні настрої, які сформувалися, особливо в останні 7-8 днів. Вони не адекватні», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він водночас висловив переконання, що ближчим часом ситуацію на валютному ринку буде врегульовано.