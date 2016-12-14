"Це не рішення суду": Поклонська пообіцяла докласти всіх зусиль, щоб "віджати" скіфське золото

14:35, 14 грудня 2016
Політика
2094 3

Так звана депутат Держдуми від окупованого Криму Наталія Поклонська заявила, що потрібно зробити все можливе і неможливе, щоб отримати золото скіфів.

REUTERS

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Це не рішення суду. Це політичний акт, тому що до принципів законності, справедливості і неупередженості судових рішень даний документ ніякого відношення не має», - заявила невизнана світом депутат Держдуми від окупованого Криму.

Читайте такожКиїв прокоментував рішення суду щодо "скіфського золота": в Крим воно повернеться, але згодом

При цьому Поклонська пообіцяла докласти всіх зусиль, щоб допомогти кримським окупантам у підготовці необхідних документів щодо оскарження "незаконного і несправедливого» рішення суду Амстердама.

Як повідомляв УНІАН, окружний суд Амстердама постановив, що колекція скіфського золота кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Алларда Пірсона, повинна бути повернена Україні, а не в окупований Росією Крим.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Доля "скіфського золота"
Теги: #Крим#Наталія Поклонська#скіфське золото