"Це не рішення суду": Поклонська пообіцяла докласти всіх зусиль, щоб "віджати" скіфське золото
Так звана депутат Держдуми від окупованого Криму Наталія Поклонська заявила, що потрібно зробити все можливе і неможливе, щоб отримати золото скіфів.
Про це повідомляє РИА «Новости».
«Це не рішення суду. Це політичний акт, тому що до принципів законності, справедливості і неупередженості судових рішень даний документ ніякого відношення не має», - заявила невизнана світом депутат Держдуми від окупованого Криму.
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При цьому Поклонська пообіцяла докласти всіх зусиль, щоб допомогти кримським окупантам у підготовці необхідних документів щодо оскарження "незаконного і несправедливого» рішення суду Амстердама.
Як повідомляв УНІАН, окружний суд Амстердама постановив, що колекція скіфського золота кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Алларда Пірсона, повинна бути повернена Україні, а не в окупований Росією Крим.