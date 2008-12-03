Вступом України до НАТО Кремль залякує населення - експерт

Заяву НАТО про те, що альянс найближчим часом не має наміру приймати Україну і Грузію, російська політична еліта сприйняла як перемогу кремлівської дипломатії. Тим часом російський експерт Володимир Прибиловський вважає, що і в Україні, і в Росії надміру емоційно ставляться до цього питання.

Вступ України до НАТО є для Кремля важелем не стільки зовнішньої, скільки внутрішньої політики, каже президент історико-дослідницького центру «Панорама», керівник інтернет-бібліотеки «Антикомпромат» Володимир Прибиловський: «Кремль проводить політику залякування населення своєї країни зовнішньою загрозою: мовляв, Росію оточено ворогами. Ця ідея виправдовує існування авторитарного режиму в Росії. Для цього і роздуваються всілякі міфи». Прибиловський вважає, що загрози з боку Росії для України не існує, тому й вступати у якісь військові союзи нема сенсу: «Гадаю, часи військових союзів, що розділяють Європу, пройшли», - переконаний експерт. Водночас він зауважує, що Україна сама повинна вирішувати, приєднуватися їй до НАТО чи ні – без вказівок Кремля.

Німецька хвиля