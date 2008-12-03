Постпред РФ про НАТО і Україну: «поматросили и бросили»

НАТО, відмовивши Україні і Грузії в наданні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі, запропонувала Києву і Тбілісі у вигляді "форми втіхи" річний план співпраці, вважає постійний представник Росії при НАТО Дмитро Рогозін.

Глави МЗС 26 країн-членів НАТО на засіданні у понеділок в Брюсселі не ухвалили рішення відносно надання Україні і Грузії ПДЧ, схваливши новий формат відносин з країнами в рамках так званої "річної національної програми".

"Що це таке, ніхто не знає, але це зроблено для того, щоб мати хорошу міну при поганій грі. По суті - це відмова в ПДЧ", - сказав Рогозін РІА "Новости".

Він вважає, що відносно України і Грузії НАТО сама виступила як "дестабілізуюча сила", і тепер не може прийняти ці дестабілізовані країни до Альянсу.

"Кажучи народною мовою: «поматросили и бросили»", - резюмував постпред.