Коновалюк відпрацьовує замовлення, бо на нього є компромат?

Народний депутат від Партії регіонів Валерій КОНОВАЛЮК вимушений відпрацьовувати замовлення сусідньої країни через наявність на нього компромату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у Вінниці міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, коментуючи журналістам роботу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки фактів постачання української зброї Грузії, яку очолює В.КОНОВАЛЮК.

«Виходячи з інформації, яку я маю від Спілки офіцерів України - є така громадська організація, - то цілком зрозуміло, чому пан КОНОВАЛЮК сьогодні озвучує те, що йому говорять в одній із сусідніх країн», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Як пояснив міністр, там (у сусідній країні - УНІАН) на В.КОНОВАЛЮКА «є стільки компромату, що, звичайно, ця людина повинна відпрацьовувати, щоб це не було опубліковано».

Водночас, Ю.ЄХАНУРОВ вкотре наголосив, що Україна чітко виконує усі свої міжнародні зобов’язання. «Ми жодного разу нічого не порушували. Нас цьому навчив псевдоскандал навколо «Кольчуги». Сьогодні Україна має одну з найжорсткіших систем контролю експортних операцій зі зброєю», - заявив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також зауважив, що зазначена комісія ВР на сьогодні вже виконала замовлення, «обслужила інформаційну тему». «Все, можна замовлення знімати», - вважає міністр оборони.

Як повідомляв УНІАН, В.КОНОВАЛЮК, зокрема, заявляв, що комісія виявила факти постачань до Грузії української зброї з військового арсеналу в смт Лозова Харківській області. За його словами, постачання здійснювалися впродовж травня і червня цього року, що підтверджується певними контрактами. «Це свідчить про те, що наше політичне керівництво знало про час військової операції Грузії проти Південної Осетії», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Також він стверджував, що військова техніка продавалася до Грузії за заниженими цінами, а також про те, що Україна продовжувала постачати до Грузії зброю після початку збройного конфлікту на Кавказі.

Тим часом перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, Рада національної безпеки та оборони України, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ не раз спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконні поставки Україною зброї до Грузії.

12 листопада слідчим Служби безпеки було викликано на допит В.КОНОВАЛЮКА у кримінальних справах, порушених за фактами витоку таємної інформації, яка становить державну таємницю, за статтею 328 Кримінального кодексу України.

17 листопада Служба безпеки України заявила, що всі необгрунтовані твердження та припущення В.КОНОВАЛЮКА щодо поставок товарів військового призначення до Грузії не відповідають дійсності та є інсинуаціями на шкоду національній безпеці України.