Двоє бютівців на оборудку з Партією регіонів не підуть

Народні депутати України від БЮТ Геннадій ЗАДИРКО і Володимир КАПЛІЄНКО заявляють, що «ні за яких умов» не підпишуть угоду про створення парламентської коаліції БЮТ з Партією регіонів.

Про це телефоном кореспондентові УНІАН повідомив Г.Задирко.

Він сказав, що сьогодні на ранковому засіданні фракції він і В.Каплієнко попередили своїх однопартійців, що «ні за яких умов» не будуть підписувати коаліційну угоду з Партією регіонів, тому що вважають це «протиприродним».

«Ми вважаємо, що виборці в 2007 році віддали свої голоси за нашу політичну силу, тим самим висловивши свою довіру, тому, підписавши таку угоду, ми зрадимо, перш за все, їх інтереси», - сказав у свою чергу Г.Задирко.

Він наголосив, що сьогодні «важко уявити, як можна, йдучи чотири роки під гаслами боротьби з Партією регіонів, злитися з нею зараз у боротьбі за владу».

«Адже тільки прагненням до влади можна пояснити протиприродну коаліцію Блоку Юлії Тимошенко, який ішов на вибори під демократичними гаслами, і Партії регіонів, олігархічну суть якої ніхто не заперечує», - сказав Г.Задирко.

Він зазначив, що говорить це не тільки від свого імені, а й від імені депутата Володимира КАПЛІЄНКА.

На запитання, чи може за цією заявою відбутися вихід з фракції БЮТ, Г.Задирко сказав: «З фракції ніхто виходити не буде».