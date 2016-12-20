РФ готова відповзти з Донбасу в обмін на Крим - російський політолог

Про це російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський розповів в інтерв'ю Online.ua.

Він заявив, що Вашингтон відвідують кремлівські експерти.

"Розмова приблизно така: ми готові відповзти з Донбасу, але "Крим наш" — це святе! Захід погодився б на такі умови, якби Путін дійсно вивів війська і зброю", - зазначив політолог.

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Але, продовжив Піонтковський, Путін на це не йде, Москва не виконує навіть ту частину Мінська, де першочергове питання — припинення вогню.

Крім того, за словами публіциста, якщо Путін серйозно піде з Донбасу, залишивши підвішеною ситуацію з Кримом, Захід на це погодиться.

"США 50 років не визнавали анексію прибалтійських країн, але підтримували робочі відносини з СРСР. На щастя для України, поки Путін не хоче навіть йти з частини Луганської і Донецької областей, не хоче повертати їх в Україні. Післяпутінська хунта на такий крок точно піде", - підсумував Піонтковський.