Єхануров розжалував підполковника Коновалюка до старлея

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ своїм наказом позбавив народного депутата Валерія КОНОВАЛЮКА (фракція Партії регіонів) офіцерського звання «підполковник запасу».

Про це йдеться у наказі міністра оборони від 4 грудня 2008 р., текст якого має УНІАН.

Зокрема, йдеться про скасування попередніх наказів про присвоєння офіцеру запасу В.КОНОВАЛЮКУ військових звань – «капітан запасу», «майор запасу», «підполковник запасу достроково».

Як пояснюється у наказі, таке рішення ухвалене у зв’язку з тим, що присвоєння В.КОНОВАЛЮКУ попередніх звань офіцера запасу відбулося із невідповідністю вимогам закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» та положення «Про проходження військової служби особами офіцерського складу».

Наразі слід зазначити, що В.КОНОВАЛЮК залишається офіцером запасу, але у званні «старший лейтенант», яке було йому присвоєно у Російській Федерації на початку 90-х років.

Як повідомляв УНІАН, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки фактів постачань Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства і міжнародного права В.КОНОВАЛЮК заявляв, що комісія виявила факти незаконних постачань до Грузії української зброї.

У свою чергу, перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, Рада національної безпеки та оборони України, міністр оборони Ю.ЄХАНУРОВ неодноразово спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконні поставки Україною зброї до Грузії.

Всеукраїнська організація “Спілка офіцерів України” заявила, що В.КОНОВАЛЮК порушує норми офіцерської етики, безпідставно звинувачуючи керівництво держави у незаконній торгівлі зброєю, і закликала Президента України Віктора ЮЩЕНКА і міністра оборони Ю.ЄХАНУРОВА дати відповідну правову оцінку діям народного депутата підполковника запасу В.КОНОВАЛЮКА.