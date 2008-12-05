Вінський застерігає Тимошенко від колосальної помилки

Міністр транспорту і зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що вести Партію регіонів до влади є категорично недопустимим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в місті Снятин Івано-Франківською області, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я вважаю, що вести Партію регіонів до влади в будь-якому форматі є категорично недопустимим, і тут будь-які аргументи є недоречними», - наголосив Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, нині ще існує можливість створити демократичну коаліцію.

«Сьогодні така можливість є. Замість того, щоб створювати коаліцію з Партією регіонів, треба, щоб Віктор ЮЩЕНКО, Юлія ТИМОШЕНКО і Володимир ЛИТВИН сіли за стіл і вирішили питання, чи ми думаємо про державу, чи ми не думаємо про державу”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Він підкреслив, що не сприймає ситуацію щодо створення коаліції БЮТ з Партією регіонів, “оскільки я не сприймав такої ситуації два роки тому, коли пішов від соціалістів”. При цьому Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що його оцінка діяльності Партії регіонів не змінилася.

“Якщо відбудеться така коаліція, це буде колосальна геополітична, політична помилка. І в соціальному плані теж нічого не буде вирішуватися. Адже я знаю, що робилося в Мінтрансі, коли Партія регіонів керувала. Я можу це довести на цифрах і фактах. Я зробив свою заяву, абсолютно розуміючи предмет і наслідки для мене. Я розумію, що тепер я не буду ні в цій коаліції, ні в іншій міністром”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ. разом з тим він підкреслив, що робитиме все, щоб переконати прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, щоб “вона на цей крок не йшла».

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО заявив, що фракція БЮТ готова до створення коаліції з фракцією Партії регіонів.

3 грудня міністр транспорту та зв’язку Й.ВІНСЬКИЙ заявив , що у разі створення коаліції між БЮТ і Партією регіонів він подасть у відставку.