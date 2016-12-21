Нічні страждання в Раді: як нардепи держбюджет ухвалювали (фоторепортаж)
12:28, 21 грудня 2016Політика
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В ніч з 20 на 21 грудня народні депутати вже в традиційній манері ухвалювали державний бюджет на наступний рік під покровом ночі.
Для нардепів та інших учасників бюджетного процесу ця складна ніч проходила по-різному.
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Хтось не витримав і приліг поспати, хтось розважав себе переглядом цікавинок на планшеті, а дехто будував пірамідки з пляшечок.
У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман наполегливо переконував нардепів, що бюджет треба приймати і саме сьогодні.
Зрештою, основний фінансовий документ країни на 2017 рік був прийнятий майже о 5 ранку.
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