Нічні страждання в Раді: як нардепи держбюджет ухвалювали (фоторепортаж)

Для нардепів та інших учасників бюджетного процесу ця складна ніч проходила по-різному.

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Хтось не витримав і приліг поспати, хтось розважав себе переглядом цікавинок на планшеті, а дехто будував пірамідки з пляшечок.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман наполегливо переконував нардепів, що бюджет треба приймати і саме сьогодні.

Зрештою, основний фінансовий документ країни на 2017 рік був прийнятий майже о 5 ранку.