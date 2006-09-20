Зварич заявляє, що Україна не зможе забрати свої маяки в Росії

Міністр юстиції України Роман ЗВАРИЧ вважає, що Україна може одержати у власність гідрографічні і навігаційні об`єкти Криму тільки за згодою Росії, повідомляє РБК-Україна.

За словами Р.ЗВАРИЧА, в судовому рішенні Апеляційного господарського суду Севастополя від 11 вересня 2006 року відсутній опис процедури такої передачі.

Міністр юстиції вважає за неможливе процес передачі об`єктів українській стороні, якщо відповідач (Росія – УНІАН) відмовиться зробити це добровільно. «Здійснити такі дії в примусовому порядку неможливо. Це може спровокувати міжнародний конфлікт», - підкреслив Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний господарський суд Севастополя 11 вересня прийняв рішення вилучити з незаконного володіння Міністерства оборони РФ маяки «Тарханкутський», «Євпаторійській», «Солодунов» (біля міста Саки), «Ай-Тодорський», усього 22 навігаційно-гідрографічні об`єкту, які відповідно до постанови Кабінету міністрів України належать Міністерству транспорту України.

Офіційний представник МЗС РФ Михайло КАМИНІН у зв`язку з таким рішенням суду закликав українську сторону «утриматися від дій, які здатні загострити і без того непросту ситуацію навколо навігаційно-гідрографічних об`єктів, забезпечення мореплавання в Чорному і Азовському морях, і продовжувати пошуки вирішення існуючих проблем виключно шляхом переговорів».

За його словами, російська сторона «не раз заявляла українській стороні про неприйнятність «судового» варіанту вирішення питання про приналежність навігаційних об`єктів». «Українські суди (як і російські) не компетентні розглядати спори, зв`язані із застосуванням міжнародних договорів по Чорноморському флоту», - заявив офіційний представник МЗС РФ.

Він також вважає, що було б логічним, якби українська сторона відкликала відповідні позови з українських судів.