Самогубство екс-начальника Качанівської колонії: у ДПтС назвали ймовірну причину (відео)

Про це повідомив екс-керівник Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький, передає Еспресо.TV.

"З інформації тих людей, які спілкувалися з ним останнім часом, швидше за все, це побутові мотиви. У нього не все гаразд було в сім'ї, проблеми з дружиною. Тому це найбільш ймовірна версія. Я б не пов'язував з професійною діяльністю, особливо з особистістю Тимошенко. Наскільки мені відомо, не було претензій до нього ні з боку правоохоронних органів, ні з боку самої Юлії Володимирівни щодо порядку відбування покарання", - каже Старенький.

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За його словами, Первушкін був порядною людиною і не допускав ніяких порушень щодо Тимошенко. Всі проблеми її утримання в колонії, про які писала преса, були вже після звільнення Первушкіна. Він кілька місяців керував колонією, а потім звільнився, коли зрозумів, що не зможе виконувати ті команди, які надходять.

Раніше повідомлялося, що екс-начальник Качанівської колонії №54 Іван Первушкін, який очолював установу, коли там відбувала покарання Юлія Тимошенко, наклав на себе руки.