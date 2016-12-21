Луценко назвав причини загибелі поліцейських у Княжичах

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав сьогодні у коментарі журналістам в Києві.

За його словами, за попередньою оцінкою подій, першою причиною стала службова недбалість керівників операції із затримання банди грабіжників.

Другою причиною могла стати відсутність на автомобілі Держслужби охорони проблискових маячків, за якими її можна було ідентифікувати.

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Третьою причиною могло бути те, що керівництво операцією наказало штурмом визволяти затриманих правоохоронців без проведення попередньої розвідки ситуації.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинуло 5 правоохоронців.

Група затримання карного розшуку і спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд Держслужби охорони, який затримав поліцейських, сприйнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників кримінальної розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.