Костенко: нічого доброго союз БЮТ с Регіонами не дасть

В разі створення коаліції між Блоком Юлії Тимошенко та Партією регіонів може бути спроба запровадження в Україні двопартійної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам під час Х звітно-виборчого з’їзді Української народної партії заявив голова УНП Юрій КОСТЕНКО.

«Я думаю, що буде спроба узаконення двопартійної системи, яка розколе Україну», - сказав він.

Він зауважив, що сьогодні найближчими до підписання коаліційної угоди є саме фракції БЮТ та Партії регіонів.

В той же час, за словами Ю.КОСТЕНКА, в разі створення такої коаліції відбудеться здача національних інтересів, оскільки обидві політичні сили представлені «тіньовим» капіталом.

«Є дуже небезпечні речі, які може витворити цей політичний союз», - сказав він.

При цьому Ю.КОСТЕНКО додав, що «нічого доброго цей союз не дасть, оскільки буде захищати інтереси великого капіталу».