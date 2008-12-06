УНП: переможців у цій боротьбі не буде

Українська народна партія вважає причиною нинішньої кризи «боротьбу перших осіб за президентське крісло» і закликала сфокусуватися на подоланні кризи.

На цьому наголошується у заяві УНП, прийнятій X з‘їздом партії, що відбувся 6 грудня у Києві, текст якої передано УНІАН.

«Боротьбу перших осіб держави за президентське крісло, коли кожен з очільників влади оцінює свою теперішню посаду передусім з точки зору перспектив майбутньої президентської кампанії, а не ефективного виконання своїх конституційних обов’язків, вважає головною причиною української політичної кризи Українська народна партія», - наголошується у заяві.

УНП висловила занепокоєння «посиленням політичної кризи, внаслідок якої фактично паралізовано роботу Верховної Ради та відсутня реальна протидія кризовим явищам в економіці з боку виконавчої влади на чолі з прем’єр-міністром України».

«Парламентські політичні сили так і не спромоглися скоординувати зусилля своїх фахівців для розробки спільної програми подолання кризи, сформувати для її підтримки у Верховній Раді більшість та погодити компромісну фігуру на посаду спікера», – йдеться у заяві.

УНП прогнозує, що «подальше захоплення міжусобною боротьбою всіх з усіма – прем’єра з Президентом і навпаки, та парламентських політичних сил між собою – веде до колапсу української економіки, збідніння переважної частини українців та до повної дискредитації влади».

«Ми всі в одному човні. Переможців у цій боротьбі не буде», - переконані автори заяви.

«Зважаючи на це, з’їзд УНП вимагає від політичних сил та всіх гілок влади сфокусуватися на головному – на подоланні фінансово-економічної кризи», - зазначається у документі.

З’їзд УНП висунув вимоги до парламенту, Президента та прем’єра «терміново розробити за участю фахівців від усіх парламентських політичних сил та схвалити парламентом єдину Програму антикризових дій, основою якої є підтримка національного виробника – перш за все через стимулювання малого та середнього підприємництва і пропонує базовий документ для такої розробки – проект «Програми антикризових дій».

УНП вимагає також обрати голову Верховної Ради з числа тих депутатів, які не мають наміру брати участь у президентських виборах і рекомендує на цю посаду голову Української народної партії Юрія КОСТЕНКА.

Від Президента УНП вимагає відставки голови правління Нацбанку; мораторію на продаж майна та землі; зупинити кримських та закарпатських сепаратистів; виконати резолюцію ПАРЄ щодо осуду комуністичної ідеології.

Від прем‘єр-міністра УНП вимагає встановити світові ціни за базування російського ЧФ в Україні; повернути заощадження українських громадян з Росії, вивезені під час розпаду СРСР; добитися зниження ціни за російський газ адекватно падінню світових цін на нафту; переглянути ціну за транспортування російського газу територією України; використання нафтогону Одеса-Броди у прямому, європейському напрямку.