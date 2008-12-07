Тимошенко: реформа посилить роль місцевого самоврядування

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала громадян України з Днем місцевого самоврядування.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Прем’єр наголосила, що “місцеве самоврядування є одним з найважливіших принципів функціонування влади в суспільстві, невід’ємною складовою демократії”.

“Саме ви своєю щоденною працею розвиваєте народовладдя в країні, робите вагомий внесок у розвиток демократичної, правової держави. Переконана, що від Вашого професіоналізму, відповідальності та наполегливої праці залежить розвиток регіонів України. Ви робите колосальну справу, адже розвиваючи своє село, селище, місто, ви розбудовуєте демократичну державу”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила впевненість, що “спільними зусиллями, завдяки тісній та конструктивній співпраці ми забезпечимо всебічний, повноцінний та ефективний розвиток територіальних громад, який ґрунтуватиметься на засадах Європейської хартії місцевого самоврядування”.

Також прем’єр підкреслила, що “у час реформ, який переживає наша країна, актуальним залишається проведення адміністративно-територіальної реформи, яка посилить роль місцевого самоврядування”. “Наслідком такої реформи стане надання органам місцевого самоврядування можливості проводити ефективну політику в інтересах людей, надаючи їм високоякісні доступні послуги”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО і зауважила: “З метою посилення ролі місцевого самоврядування Уряд проводить послідовну політику щодо децентралізації місцевих бюджетів. Ми переглянули принцип розподілу ресурсів загального бюджету між державним і місцевими бюджетами на користь місцевих та і надалі готові до ефективної співпраці”.

Ю.ТИМОШЕНКО побажала працівникам місцевого самоврядування плідної роботи, успіхів та громадської підтримки у подальшій діяльності на благо Батьківщини.

Довідка УНІАН. Згідно з указом Президента від 25 листопада 2000 року № 1250/2000 День місцевого самоврядування в Україні відзначається щорічно 7 грудня.