Янукович відкидає звинувачення у зраді

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що звинувачення щодо зради виборцям не мають під собою підстав

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Інтер” у неділю.

За його словами, ведуться переговори щодо створення коаліції з усіма фракціями парламенту.

Він додав, що “ця ініціатива була вимушена”, оскільки “бачимо, що влада нездатна консолідувати суспільство”.

В.ЯНУКОВИЧ наголошує, що на компроміс повинні йти усі сторони. “Звинувачення , що хтось зрадить своїм виборцям, треба відкинути. Ніхто нікого не буде зраджувати”, - підкреслив він.

Лідер Партії регіонів вважає, що у разі, коли не буде знайдено рішення, “це буде набагато гірше для країни”. “Треба відкласти всі політичні розбіжності в сторону і об’єднатися навколо подолання економічної кризи”, - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що в понеділок політичні сили зберуться і вирішуватимуть питання щодо можливості своєї участі в коаліції, або в більшості у Верховній Раді.