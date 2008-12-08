На Банковій триває зустріч Ющенка з представниками НУ-НС

13:39, 08 грудня 2008
Політика
2658 0

Інформація від Матвієнка

У Секретаріаті Президента України триває зустріч глави держави Віктора ЮЩЕНКА з представниками фракції НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер Української республіканської партії «Собор», народний депутат від НУ-НС Анатолій МАТВІЄНКО.

Як повідомлялось, сьогодні Президент В.ЮЩЕНКО мав намір зустрітися з лідерами та представниками партій, що входять до складу фракції «Наша Україна – Народна самооборона».

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter