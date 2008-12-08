На Банковій триває зустріч Ющенка з представниками НУ-НС
13:39, 08 грудня 2008Політика
2658 0
Інформація від Матвієнка
|Анатолій МАТВІЄЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер Української республіканської партії «Собор», народний депутат від НУ-НС Анатолій МАТВІЄНКО.
Як повідомлялось, сьогодні Президент В.ЮЩЕНКО мав намір зустрітися з лідерами та представниками партій, що входять до складу фракції «Наша Україна – Народна самооборона».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter