Через коаліцію з ПР у парламентській фракції БЮТ назріває заколот?

Народні депутати України від Блоку Юлії Тимошенко Володимир КАПЛІЄНКО та Геннадій ЗАДИРКО заявляють про те, що не поставлять свої підписи в разі створення коаліції БЮТ та Партією регіонів. Вони вважають, що такий союз знищить їхню політичну силу. Про це депутати заявили сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Г.ЗАДИРКА, "ми вважаємо, що ні за яких умов БЮТ не має вступати в коаліцію з Партією регіонів, ні за яких умов ми цю коаліцію не підпишемо". На його переконання, "це спотворення волевиявлення українського народу, більшості українців, які проголосували у 2007 році за демократичну коаліцію, а не за коаліцію з Партією регіонів. Ми в цій коаліції брати участі не будемо… Якщо ми підемо по такому шляху, то це знищить нашу політичну силу.

При цьому Г.ЗАДИРКО пояснив, що у минулому складі парламенту всі бачили, «до чого призвела зрада Соціалістичної партії, і ми маємо зробити відповідні висновки».

Водночас В.КАПЛІЄНКО висловив думку, що в разі створення такого формату парламентської коаліції представники Партії регіонів «нашими руками прийдуть до влади». На його переконання, такий союз не буде довготривалим, «за моїми оцінками, це – два місяці. Через два місяці ми одержимо вибух всередині Партії регіонів».

У свою чергу Г.ЗАДИРКО зауважив, що «насправді в цій коаліції зацікавлені представники Партії регіонів, щоб дорватися до бюджету і використовувати його в своїх комерційних справах… Це буде узурпація влади і фактично державний переворот. Ми вважаємо, що цього не можна допустити». За його словами, сьогодні треба без створення коаліції з ПР мати ситуативну більшість і голосувати за антикризові економічні закони.

Відповідаючи на запитання, чи складуть вони депутатські повноваження в разі утворення коаліції БЮТ-ПР, Г.ЗАДИРКО відповів: «Було б більш логічним, щоб мандати поклали ті люди, які підпишуть цю коаліційну угоду». Водночас він не виключив, що він та його колега опиняться в тяжкій морально-психологічній ситуації, оскільки тиск на них з боку соратників по блоку вже спостерігається.

Однак Г.ЗАДИРКО переконаний, що насправді до них "ще приєднаються депутати: не всі підтримують коаліцію з ПР". Г.ЗАДИРКО висловив підозру, що «основну скрипку у фракції грають люди, які не дотримуються ідеології БЮТ».

Продовжуючи тему, В.КАПЛІЄНКО зауважив, що «ми, як ніхто інший, - за Юлію Володимирівну. Ті, хто мовчки погоджуються, – треба подумати».

При цьому депутати висловили думку, що сьогодні необхідно у переговорах з "Нашою Україною" і Блоком Литвина "змінити переговорщика, який не в змозі добитися результату". В.КАПЛІЄНКО і Г.ЗАДИРКО вважають, що Йосип ВІНСЬКИЙ, маючи чималий політичний досвід, може надати допомогу БЮТ в переговорному процесі з Президентом України віктором ЮЩЕНКОМ і Блоком Литвина.

Водночас, обидва депутати вважають, що сьогодні необхідно припинити публічні образи, «про коаліцію треба забути», замінивши її ситуативною більшістю.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО заявив, що фракція БЮТ готова до створення коаліції з фракцією Партії регіонів.

3 грудня міністр транспорту та зв’язку Й.ВІНСЬКИЙ заявив , що у разі створення коаліції між БЮТ і Партією регіонів він подасть у відставку.