В ЄЦ підозрюють, що Тимошенко підігрує Москві у газовому питанні

«Єдиний Центр» звинувачує уряд у затягуванні переговорів з Росією щодо визначення ціни на газ

Київ. 8 грудня. УНІАН. Член президії партії «Єдиний Центр» Василь ПЕТЬОВКА звинувачує уряд у затягуванні переговорів з Росією щодо визначення ціни на газ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Ще у травні голова «Нафтогазу» говорив про довгострокові контракти з Росією на постачання і транзит строком на 15 років, - зазначив політик. - Пізніше Юлія ТИМОШЕНКО публічно взяла на себе зобов’язання підписати газові контракти до 15 вересня. Переговори у жовтні між «Нафтогазом» та «Газпромом» закінчилися лише меморандумом про співпрацю. Ціну на газ знову не назвали».

В.ПЕТЬОВКА нагадав, що до Нового року залишилось кілька тижнів, однак ціна на газ для України все ще невідома. За його словами, «затягуючи переговори, уряд ніби навмисне робить все для того, щоб наступного року Україна потрапила під шантаж «Газпрому» і була змушена погодитись на несприятливі для себе умови».

«Складається враження, що захопившись переговорами з Партією регіонів, Ю.ТИМОШЕНКО «забула» про підписання газових контрактів. І це може дорого коштувати нашій державі», – заявив В.ПЕТЬОВКА.