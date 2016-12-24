Ізраїль відкидає резолюцію РБ ООН про заборону будівництва поселень

Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду країни, передає РБК з посиланням на видання Jerusalem Post.

«Ізраїль відкидає антиізраїльську резолюцію», - сказано в повідомленні.

«Адміністрація Барака Обами не тільки не захистила Ізраїль, але і домовилася з ООН за його спиною», - підкреслюється в заяві, де резолюція названа «ганебною».

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«Ізраїль має намір далі працювати з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа і всіма нашими друзями в Конгресі, аби уникнути негативних наслідків цієї абсурдної резолюції», - йдеться в документі, виданому урядом Беньяміна Нетаньяху.

Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.

Резолюцію підтримали 14 членів Ради, американська сторона утрималася. Раніше США блокували будь-які подібні проекти.

Пізніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу його на посаду відносини ООН і США зміняться.