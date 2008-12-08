Регіонали намилилися знімати Єханурова

Партія регіонів вимагає відставки Юрія ЄХАНУРОВА з поста міністра оборони України. Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

"Безпрецедентний випадок політичної розправи над народним депутатом України Валерієм КОНОВАЛЮКОМ – ініціатором розслідування фактів та обставин продажу Україною зброї для Грузії – це ганьба, якою назавжди покрив себе міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ", - наголошується в заяві.

Партія регіонів вважає, що "такий міністр повинен негайно піти у відставку, і найбільша фракція парламенту буде вимагати цього. Таке рішення було прийняте на засіданні Ради фракції Партії регіонів 8 грудня".

Фракція Партії регіонів буде, зокрема, пропонувати парламенту включити до порядку денного (на 9 грудня) засідання Верховної Ради звіт Тимчасової слідчої комісії, яка розслідувала факти продажу зброї, повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Ю.ЄХАНУРОВ своїм наказом від 4 грудня 2008 р. позбавив народного депутата В.КОНОВАЛЮКА офіцерського звання «підполковник запасу». За повідомленням прес-служби Міноборони, таке рішення ухвалене у зв`язку з тим, що присвоєння В.КОНОВАЛЮКУ попередніх звань офіцера запасу відбулося у невідповідності з вимогами Закону України «Про загальний військовий обов`язок і військову службу» і положенням «Про проходження військової служби особами офіцерського складу».

Раніше Всеукраїнська організація “Спілка офіцерів України” заявила, що В.КОНОВАЛЮК порушує норми офіцерської етики, безпідставно звинувачуючи керівництво держави у незаконній торгівлі зброєю, і закликала Президента України Віктора ЮЩЕНКА і міністра оборони Ю.ЄХАНУРОВА дати відповідну правову оцінку діям народного депутата підполковника запасу В.КОНОВАЛЮКА.

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки фактів постачань Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства і міжнародного права В.КОНОВАЛЮК, зокрема, заявляв, що комісія виявила факти поставок до Грузії української зброї з військового арсеналу в смт Лозова Харківської області. Також він стверджував, що військова техніка продавалася до Грузії за заниженими цінами, а також про те, що Україна продовжувала постачати до Грузії зброю після початку збройного конфлікту на Кавказі.

Тим часом представники уряду, Рада національної безпеки та оборони України, Міністерство оборони не раз спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконні поставки зброї до Грузії.

17 листопада Служба безпеки України заявила, що у рамках розслідування кримінальної справи за фактом розголошення державної таємниці слідчими СБУ завершено перевірку щодо обставин поставок товарів військового призначення до Грузії. За результатами визначених законодавством слідчих дій жодних порушень національного законодавства України та міжнародних угод не виявлено.