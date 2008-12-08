ПР висунула свого кандидата у спікери парламента

Фракція Партія регіонів висунула на посаду голови Верховної Ради кандидатуру першого заступника голови ВР Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Також, за його словами, фракція Партії регіонів звернулася до колег по парламенту, щоб вони підтримали цю кандидатуру з метою розблокування роботи ВР. Як додав О.ЄФРЕМОВ, якщо буде бажання «запустити роботу» ВР, то тоді будуть необхідні голоси для підтримання кандидатури О.ЛАВРИНОВИЧА.