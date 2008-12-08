Регіонал: Тимошенко чого хотіла, того й добилася

На сьогодні ні Президент України Віктор ЮЩЕНКО, ні прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не зацікавлені у роботі ВР України. Так вважає перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це нардеп-регіонал заявив в інтерв’ю журналістам.

За його словами, «непрацюючий парламент вигідний як Президенту, так і прем’єр-міністру України». О.ЄФРЕМОВ додав, що міністри уряду зацікавлені в тому, щоб не було контролю за їхньою роботою. «ТИМОШЕНКО чого хотіла, того й добилася», тобто уряд залишається зараз неконтрольованим з боку парламенту, сказав О.ЄФРЕМОВ.