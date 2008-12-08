В Україні набуває популярності ідея «сильної руки» - експерт

Для України більш прийнятна президентська модель правління, або якась змішана модель, але не парламентаризм.

Про це сьогодні під час "круглого столу" в УНІАН на тему «Обрання Президента в парламенті: модель для коаліції чи майбутнього?» заявив директор політичних програм Центру політичного консалтингу Олег ПРОЦЕНКО.

За його словами, Конституція не може бути заручником персональних політичних проектів.

«Сьогоднішня політична ситуація дає нам один дуже практичний урок: Конституція не може бути заручником персональних проектів, оскільки це вибиває будь-який дух законності із суспільства і органів державної влади, - наголосив він. – Багаторічна епопея перетягування повноважень між прем’єром та Президентом завжди прикривалася благородною ідеєю збалансування і розподілу влади, ефективного здійснення повноважень. Але натомість ми отримали три незалежних центри прийняття рішень в країні. І найкумеднішим є те, що, наприклад, на відміну від класичної моделі, тут жодним чином не була задіяна в правовому руслі судова гілка влади».

На думку О.ПРОЦЕНКА, в Україні "саме президентська модель, або якась змішана модель більш сприятлива для здійснення політичного контролю над владою, ніж парламентська система. В українських умовах, на жаль, сьогодні говорити про парламентаризм передчасно в силу відсутності високого рівня політичної культури і не лише суспільства, а й політичної еліти».

При цьому експерт визнав, що в період кризи в суспільстві "стає все більш затребувана ідея «сильної руки». Цю привабливу електоральну ідею використають деякі радикальні політичні сили. І вона буде сприйнятою краще, ніж позиції тих же комуністів, коли Петро СИМОНЕНКО щоразу балотується в президенти з метою подальшої ліквідації цієї посади". Та й Верховна Рада України 5-6-го скликань повністю дискредитувала ідею парламентаризму, сказав О.ПРОЦЕНКО, подавши яскравий приклад того, як встановити тиранію законодавчого органу, як, спаралізувавши власну роботу, паралізувати будь-який соціально-політичний рух в державі в цілому.

На думку експерта, «сам парламентаризм, сама парламентська модель може бути теоретично сприйнятливою, але для цього потрібно запровадити механізми противаги. Це - федералізм, двопалатний парламент, більш якісна мажоритарна виборча система, потужний Конституційний Суд тощо. Але це ті питання, які сьогодні можуть спровокувати більше фундаментальних питань до політикуму і до суспільства, ніж дати серйозні конкретні поточні відповіді».