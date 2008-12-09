Сьогодні ВР проведе спецзасідання

Сьогодні Верховна Рада України проведене спеціальне засідання Верховної Ради, на яке були запрошені Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за таке рішення 4 грудня проголосували 353 народних депутати.

Зокрема, підтримали ухвалення такого рішення 148 депутатів від Партії регіонів, 146 – від БЮТ, 12 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Як зазначив перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ, на відповідному спецзасіданні планується розглянуто політично-економічну ситуацію в державі.