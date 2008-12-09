Верховна Рада пішла на перерву

У роботі Верховної Ради України оголошено перерву до 16 години.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 230 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі, зокрема, від Партії регіонів – 3, від БЮТ – 154, від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” – 26, від КПУ – 27, від Блоку Литвина – 20.

Як зазначив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, фракції попросили оголосити перерву для завершення консультацій щодо формування коаліції та обрання голови ВР.

За його словами, було внесено дві пропозиції про оголошення перерви. Фракції БЮТ і Блоку Литвина запропонували оголосити перерву до 16 год., а фракції НУ-НС і Партія регіонів – до 10.00 завтрашнього дня. Однак депутати підтримали пропозицію БЮТ та Блоку Литвина.