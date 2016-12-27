У "ДНР" пропонують обміняти 47 полонених українців на 690 сепаратистів

Про це заявила так звана уповноважена з прав людини «ДНР» Дарина Морозова, пише один з головних ресурсів донецьких сепаратистів.

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«На даний момент разом з Луганськом це близько 690 чоловік, це ті, яких українська сторона підтвердила. І з нашого боку — 47 осіб, яких ми готові віддати. Якщо брати окремо ДНР, це цифра «494 на 41», і «196 на 6» — це з боку ЛНР», — сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні представники бойовиків заявили, що передали українській стороні двох жінок, які перебували в полоні.

Цю інформацію пізніше підтвердили в Міноборони України.