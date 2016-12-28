Рабинович: Ці пройдисвіти називають досягненням, що півкраїни стоїть за субсидіями з простягнутою рукою

Про це в ефірі програми «Суб'єктивні підсумки тижня» на телеканалі NewsOne заявив народний депутат, лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабинович, обговорюючи питання тарифів на ЖКП.

«Виявилося, що операція" Шатун "завершена, і ті платіжки, які ми отримали, написані не в Кремлі: це наші виписували. Але ж зовсім недавно прем'єр-міністр України сказав, що платіжки, виписані, наприклад, "Київенерго", є частиною плану "Шатун". І ніхто не червоніє, все добре », - сказав парламентарій.

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При цьому Рабинович висловив упевненість, що час правління нинішнього Кабміну скоро закінчиться. «Ці люди, далекі від народу, скоро підуть. Не може тривати нескінченне наругу над Україною. І хочу вам сказати, що розповіді про те, що у нас підвищилися пенсії-зарплати, що у нас півкраїни стоять за субсидіями з простягнутою рукою, і ось ці пройдисвіти розповідають, що це велике досягнення », - повідомив депутат.