Литвин розпустив Раду до четверга
18:03, 09 грудня 2008Політика
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Вечірнє засідання закрито
Наступне пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться у четвер, 11 грудня, а завтра відбудуться парламентські слухання.
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 376 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Парламентські слухання розпочнуться 10 грудня о 10.00.
Вечірнє засідання парламенту закрито.
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