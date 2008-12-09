Литвин розпустив Раду до четверга

18:03, 09 грудня 2008
Політика
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Вечірнє засідання закрито

Наступне пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться у четвер, 11 грудня, а завтра відбудуться парламентські слухання.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 376 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Парламентські слухання розпочнуться 10 грудня о 10.00.

Вечірнє засідання парламенту закрито.

 

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