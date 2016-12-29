РНБО доручила Кабміну та СБУ посилити захист критичної інфраструктури від терористів

Таке рішення ухвалено на засіданні РНБО, повідомили в прес-службі відомства.

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«Кібератаки проти інформаційних систем державних органів і об'єктів критичної інфраструктури України, координовані РФ, зумовили необхідність вжиття невідкладних заходів з якісного посилення системи кіберзахисту і кібербезпеки»,- наголосили в РНБО.

Зокрема, йдеться про вдосконалення законодавства, забезпечення стандартизації і уніфікації програмно-апаратних рішень для потреб держави, розвиток захищеної національної телекомунікаційної мережі, захист державних інформаційних ресурсів і зміцнення спроможностей органів сектору безпеки і оборони в кіберпросторі.

В РНБО вважають, що протидія гібридній агресії вимагає надійного захисту критичної інфраструктури, насамперед, від терористичних і диверсійних посягань. Для цього РНБО доручила Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки вжити невідкладних заходів з удосконалення відповідної системи, передбачивши її належне законодавче, організаційне і ресурсне забезпечення.

Також РНБО підтримала розроблений Міністерством оборони проект Державної програми розвитку Збройних Сил на період до 2020 року та зміни до військово-адміністративного поділу території України.