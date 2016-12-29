РНБО доручила Кабміну та СБУ посилити захист критичної інфраструктури від терористів
РНБО доручила Кабміну та СБУ вжити невідкладних заходів для захисту критичної інфраструктури від терористичних посягань.
Таке рішення ухвалено на засіданні РНБО, повідомили в прес-службі відомства.
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«Кібератаки проти інформаційних систем державних органів і об'єктів критичної інфраструктури України, координовані РФ, зумовили необхідність вжиття невідкладних заходів з якісного посилення системи кіберзахисту і кібербезпеки»,- наголосили в РНБО.
Зокрема, йдеться про вдосконалення законодавства, забезпечення стандартизації і уніфікації програмно-апаратних рішень для потреб держави, розвиток захищеної національної телекомунікаційної мережі, захист державних інформаційних ресурсів і зміцнення спроможностей органів сектору безпеки і оборони в кіберпросторі.
В РНБО вважають, що протидія гібридній агресії вимагає надійного захисту критичної інфраструктури, насамперед, від терористичних і диверсійних посягань. Для цього РНБО доручила Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки вжити невідкладних заходів з удосконалення відповідної системи, передбачивши її належне законодавче, організаційне і ресурсне забезпечення.
Також РНБО підтримала розроблений Міністерством оборони проект Державної програми розвитку Збройних Сил на період до 2020 року та зміни до військово-адміністративного поділу території України.