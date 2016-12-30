Україна закликала ООН посилити тиск на Росію (документ)
Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко направив генсеку ООН лист.
У ньому він закликав усі країни-члени організації посилити тиск на Росію як державу-агресора, передає 112 Україна.
"Репресії Росії проти громадян України є безпрецедентними. Закликаємо держави-членів ООН посилити тиск на агресора", - йдеться у тексті листа Єльченка.
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Як повідомляв УНІАН, Україна в лютому головуватиме у Радбезі ООН.
"У лютому 2017 року посол України при ООН Володимир Єльченко займе крісло Голови Ради Безпеки ООН", - йшлося у повідомленні ООН у Twitter.
Як відомо, Україну обрали непостійним членом Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй на 2016-2017 роки у жовтні 2015, "за" проголосувало 177 країн.