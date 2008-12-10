Тимошенко: особисто буду берегти цей парламент

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що завтра Верховна Рада розгляне зміни до держбюджету, що забезпечать стабільність соціальних виплат, і ряд важливих законопроектів.

Про це вона заявила у телезверненні до українців.

“Завтра ми приймемо всі закони та зміни до бюджету, які забезпечать стабільну та в повному обсязі виплату пенсій. Не звертайте увагу на жодні провокаційні чутки відносно зменшення пенсій, або невиплат пенсій працюючим пенсіонерам. Такі розмови є повною провокацією”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також вона пообіцяла, що всі пільги та державні виплати, в тому числі й допомога при народженні дитини будуть збережені.

“Завтра у парламенті ми приймемо закон про посилення кримінальної відповідальності за невиплату, або затримку виплат пенсій, зарплат, стипендій, та незаконне звільнення з роботи”, - зазначила прем’єр.

Вона також повідомила, що завтра ж як першочерговий ВР розглядатиме закон про заборону конфіскації банками квартир, які перебувають в заставах за кредити.

Крім того, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, саме завтра парламент розгляне два важливих закони щодо захисту аграріїв та будівельників на період кризи.

“І це лише початок нормальної роботи (ВР) після завершення ганебної, навмисно створеної політичної кризи”, - наголосила глава уряду.

“Я заявляю, що особисто буду берегти цей парламент, новостворену коаліцію. Я ніколи не допущу знущання над Верховною Радою, над країною, які ми спостерігали останніми місяцями. Бо жодні президентські вибори не варті того, щоб політичні авантюристи кидали країну в прірву протистояння та хаосу”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО.