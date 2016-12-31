Маккейн: поведінка Путіна – це поведінка бандита й убивці

Про це він сказав, коментуючи ймовірність, що США переглянуть позицію щодо анексії Криму на фоні заяв новообраного президента Дональда Трампа, повідомляє Радіо Свобода.

Читайте такожМаккейн назвав "ЛНР" "уявною країною" і запропонував бойовикам скласти зброю

"Ну тоді б вам, по-перше, довелося переукласти Будапештський меморандум, підписантом якого є США. Меморандум гарантував, що Крим є частиною України – в обмін на те, що буде знищено ядерні запаси, 100 з чимось одиниць ядерної зброї України. Дії Росії – явне порушення домовленостей, які самі ж росіяни і підписали. Ставлення до нього Путіна, його поведінка – це поведінка бандита й убивці", - сказав він.

Разом з тим, за його словами, у зв’язку з порушенням Будапештського меморандуму РФ, з Москвою не варто укладати домовленостей, бо вони не діятимуть.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня сенатори Маккейн та Ліндсі Грем зустрілись з президентом України Петром Порошенком.